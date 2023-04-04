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18 минут назад

Россияне вошли в топ-5 поклонников запрещенной в стране игры

Газета.Ru

Российские игроки фэнтезийного ролевого экшена Hogwarts Legacy вошли в топ-5 поклонников проекта, который официально не продается в стране из-за запрета издателя. Данные о популярности игры приводит исследовательская компания Newzoo.

Россияне вошли в топ-5 поклонников запрещенной в стране игры
Фото: Warner Bros. Games/YouTubeWarner Bros. Games/YouTube

«Примечательно, что хотя игра недоступна для покупки в Steam в России, геймеры на территории страны находят способы получить к ней доступ и сыграть в нее», — говорится в блоге специалистов.

Исследователи проанализировали аудиторию Hogwarts Legacy в месяц релиза игры. Россияне оказались на четвертом месте, обойдя французов по количеству активных пользователей в феврале.

В топ-3 вошли Великобритания, Германия и США, занявшие третье, второе и первое места соответственно.

Страница Hogwarts Legacy в Steam заблокирована, а диски с игрой для консолей привозят по параллельному импорту из-за границы.

Игра о школе магии и волшебства Хогвартс вышла 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series X и S. За первые две недели с релиза проект по мотивам книг о Гарри Поттере заработал $850 млн и разошелся тиражом в количестве 12 млн копий.

Ранее разработчики Hogwarts Legacy вновь перенесли сроки выхода игры на консоли предыдущего поколения PlayStation 4 и Xbox One.

Игры,Гарри Поттер,
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