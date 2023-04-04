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56 минут назад

В рейтинге самых популярных видеокарт среди пользователей Steam сменился лидер от Nvidia

Газета.Ru

Компания Valve опубликовала статистику по железу пользователей сервиса цифровых копий игр Steam за март 2023 года, из которого следует, что в рейтинге самых популярных видеокарт появился новый лидер — GeForce RTX 3060 от Nvidia.

У геймеров сменилась «народная видеокарта»
Фото: Газета.ruГазета.ru

Отмечается, что видеокарта RTX 3060 резко стала самой популярной среди геймеров. Ее доля с 4,21% выросла сразу на 6,23%, в итоге составив 10,4%. Второе место заняла RTX 2060 с 7,89% (плюс 3,41% за месяц).

Согласно статистике, среди геймеров операционная система Windows 10 остается самой популярной. Ее доля составляет 73,95% (рост на 11,62 п.п. за месяц). При этом Windows 11 потеряла 9,65% и по итогам марта ее доля составляет меньше четверти от всех ОС — 22,41%.

Среди пользователей Steam заметно доминирование видеокарт от Nvidia — 82,63% пользуются оборудованием американской технокомпании. 10,62% пользователей — за AMD, а лишь 6,33% — за Intel.

Однако Intel все еще имеет серьезное преимущество в статистике процессоров (74,46%). Ближайший конкурент — AMD с 25,54%.

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