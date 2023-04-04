У геймеров сменилась «народная видеокарта»

Компания Valve опубликовала статистику по железу пользователей сервиса цифровых копий игр Steam за март 2023 года, из которого следует, что в рейтинге самых популярных видеокарт появился новый лидер — GeForce RTX 3060 от Nvidia.

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Отмечается, что видеокарта RTX 3060 резко стала самой популярной среди геймеров. Ее доля с 4,21% выросла сразу на 6,23%, в итоге составив 10,4%. Второе место заняла RTX 2060 с 7,89% (плюс 3,41% за месяц).

Согласно статистике, среди геймеров операционная система Windows 10 остается самой популярной. Ее доля составляет 73,95% (рост на 11,62 п.п. за месяц). При этом Windows 11 потеряла 9,65% и по итогам марта ее доля составляет меньше четверти от всех ОС — 22,41%.

Среди пользователей Steam заметно доминирование видеокарт от Nvidia — 82,63% пользуются оборудованием американской технокомпании. 10,62% пользователей — за AMD, а лишь 6,33% — за Intel.