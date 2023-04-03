Ангелы и герои: топ бесплатных онлайн-проектов в ролевом жанре

За последнее время на платформе Absolute Games появилось сразу несколько занятных проектов в жанре ролевых онлайн-игр, которые не требуют наличия мощного PC — поэтому мы в честь этого решили выбрать парочку удачных представителей среди этого направления.
Одной из особенностей League of Angels: Legacy оказался упор на разнообразные варианты прокачки и развития — пользователь может улучшать практически все элементы экипировки и оружия. Для всех этих дел, правда, потребуются всевозможные ресурсы, которые выдают в качестве награды за сражение с врагами и боссами. На выбор будет доступно два персонажа со своими индивидуальными навыками, которые пригодятся в сражениях с супостатами — кроме того, на помощь придут и местные богини. А ещё у игроков будет доступ к PvP и различным активностям вроде внутриигровых событий.
Отличительной чертой «Книги героев» выступает потребность в формировании отряда, который требует тактической оценки происходящего. Новые бойцы открываются с помощью карточек, выдаваемых за прохождение, однако не все персонажи могут подходить под стиль сражений отдельного игрока. Поэтому пользователям придётся тестировать их возможности и расположение на полях битв, стараясь извлечь максимальную пользу из умений разных классов. Кроме того, героев можно улучшать, усилив защиту, атаку или открыв новые навыки.
Авторы Wild Terra создали суровую песочницу в средневековой вселенной, где герою нужно не только учитывать сложности при выживании, но и заниматься разными ремёслами. В процессе поможет грамотное распределение навыков для экипировки и умений, в особенности важным окажется второй пункт. Для пользователей будут доступны различные возможности, включая охоту, торговлю, кузнечное дело и многое другое. А ещё игроки смогут построить собственное поселение с производственными точками, замком и другими особенностями.
В Fatal Force всех заинтересованных тоже будут ждать командные бои и различные боссы, а геймплей представлен «видом сверху». Пользователям предстоит выбрать один из трёх классов, после чего путешествие столкнёт его с различными противниками. У игроков будет возможность изучить разнообразные подземелья и объединиться в группы с другими искателями приключений. Кроме того, присутствует механика, позволяющая нанимать себе различных компаньонов. Ещё есть поддержка PvP и битвы на аренах с рейтинговой системой.
В Dark Genesis герой отправится на летающий остров, чтобы воскресить старую цивилизацию и отразить силы местного тёмного божества. Для этого нужно будет построить собственную крепость, сражаясь с представителями пяти природных элементов вроде огня и так далее. На выбор предоставляют целую плеяду различных персонажей, которые тоже открыты для прокачки по всевозможным направлениям. Отряду героев, кстати, предстоит не только вступать в битвы, но и решать различные загадки и заниматься активностями вроде охоты. Кроме того, на самой площадке Absolute Games можно найти других представителей MMORPG и не только — присутствуют игры совершенно разных жанров и направлений, включая платформеры и шутеры. Есть и рецензии с гайдами от пользователей.