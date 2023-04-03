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53 минуты назад

Ангелы и герои: топ бесплатных онлайн-проектов в ролевом жанре

Игромания.ру

За последнее время на платформе Absolute Games появилось сразу несколько занятных проектов в жанре ролевых онлайн-игр, которые не требуют наличия мощного PC — поэтому мы в честь этого решили выбрать парочку удачных представителей среди этого направления.

Ангелы и герои: топ бесплатных онлайн-проектов в ролевом жанре
Фото: Игромания.руИгромания.ру

League of Angels: Legacy

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Одной из особенностей League of Angels: Legacy оказался упор на разнообразные варианты прокачки и развития — пользователь может улучшать практически все элементы экипировки и оружия. Для всех этих дел, правда, потребуются всевозможные ресурсы, которые выдают в качестве награды за сражение с врагами и боссами. На выбор будет доступно два персонажа со своими индивидуальными навыками, которые пригодятся в сражениях с супостатами — кроме того, на помощь придут и местные богини. А ещё у игроков будет доступ к PvP и различным активностям вроде внутриигровых событий.

Книга героев

Отличительной чертой «Книги героев» выступает потребность в формировании отряда, который требует тактической оценки происходящего. Новые бойцы открываются с помощью карточек, выдаваемых за прохождение, однако не все персонажи могут подходить под стиль сражений отдельного игрока. Поэтому пользователям придётся тестировать их возможности и расположение на полях битв, стараясь извлечь максимальную пользу из умений разных классов. Кроме того, героев можно улучшать, усилив защиту, атаку или открыв новые навыки.

Wild Terra

Авторы Wild Terra создали суровую песочницу в средневековой вселенной, где герою нужно не только учитывать сложности при выживании, но и заниматься разными ремёслами. В процессе поможет грамотное распределение навыков для экипировки и умений, в особенности важным окажется второй пункт. Для пользователей будут доступны различные возможности, включая охоту, торговлю, кузнечное дело и многое другое. А ещё игроки смогут построить собственное поселение с производственными точками, замком и другими особенностями.

Fatal Force

В Fatal Force всех заинтересованных тоже будут ждать командные бои и различные боссы, а геймплей представлен «видом сверху». Пользователям предстоит выбрать один из трёх классов, после чего путешествие столкнёт его с различными противниками. У игроков будет возможность изучить разнообразные подземелья и объединиться в группы с другими искателями приключений. Кроме того, присутствует механика, позволяющая нанимать себе различных компаньонов. Ещё есть поддержка PvP и битвы на аренах с рейтинговой системой.

Dark Genesis

В Dark Genesis герой отправится на летающий остров, чтобы воскресить старую цивилизацию и отразить силы местного тёмного божества. Для этого нужно будет построить собственную крепость, сражаясь с представителями пяти природных элементов вроде огня и так далее. На выбор предоставляют целую плеяду различных персонажей, которые тоже открыты для прокачки по всевозможным направлениям. Отряду героев, кстати, предстоит не только вступать в битвы, но и решать различные загадки и заниматься активностями вроде охоты. Кроме того, на самой площадке Absolute Games можно найти других представителей MMORPG и не только — присутствуют игры совершенно разных жанров и направлений, включая платформеры и шутеры. Есть и рецензии с гайдами от пользователей.

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