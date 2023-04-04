Game Informer показал свежий игровой процесс Star Wars Jedi: Survivor

Издание Game Informer опубликовало свежий игровой процесс Star Wars Jedi: Survivor. Ролик демонстрирует небольшое путешествие Кэла по планете Кобо, где, помимо продвижения по сюжетной линии, герой может заниматься исследованием, сражаться с противниками, принимать участие в дополнительных активностях и общаться с NPC.
Ранее Game Informer и ряд других изданий опубликовали свои превью Star Wars Jedi: Survivor. Поигравшие журналисты остались довольны увиденным — их впечатления вместе с новыми скриншотами игры можно найти здесь.