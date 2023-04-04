$77.95+1.5084.62+2.23
12 минут назад

Game Informer показал свежий игровой процесс Star Wars Jedi: Survivor

Игромания.руиещё 1

Издание Game Informer опубликовало свежий игровой процесс Star Wars Jedi: Survivor. Ролик демонстрирует небольшое путешествие Кэла по планете Кобо, где, помимо продвижения по сюжетной линии, герой может заниматься исследованием, сражаться с противниками, принимать участие в дополнительных активностях и общаться с NPC.

Game Informer показал свежий игровой процесс Star Wars Jedi: Survivor
Фото: YoutubeYoutube

Ранее Game Informer и ряд других изданий опубликовали свои превью Star Wars Jedi: Survivor. Поигравшие журналисты остались довольны увиденным — их впечатления вместе с новыми скриншотами игры можно найти здесь.

Напомним, что Star Wars Jedi: Survivor выходит 28 апреля на PlayStation 5, Xbox Series и PC. Ранее в сети появился сюжетный трейлер приключения, подтвердивший одну из фанатских теорий. При этом у авторов уже есть планы и на третью игру.
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий