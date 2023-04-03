Авторы Final Fantasy 16 показали кадры с эффектным убийством монстра

Авторы Final Fantasy XVI, которая ушла на золото, опубликовали очередной ролик с демонстрацией игрового процесса.

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Если в прошлый раз показывали возможность погладить волка, то теперь демонстрируют эффектное убийство очередного монстра. Главный герой, которого разработчики считают сильнее Данте из Devil May Cry, без устали машет оружием и забивает противника, в конце нанося добивающий удар.