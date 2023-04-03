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Авторы Final Fantasy 16 показали кадры с эффектным убийством монстра

Авторы Final Fantasy XVI, которая ушла на золото, опубликовали очередной ролик с демонстрацией игрового процесса.

Авторы Final Fantasy 16 показали кадры с эффектным убийством монстра
© Игромания.ру

Если в прошлый раз показывали возможность погладить волка, то теперь демонстрируют эффектное убийство очередного монстра. Главный герой, которого разработчики считают сильнее Данте из Devil May Cry, без устали машет оружием и забивает противника, в конце нанося добивающий удар.

В начале можно заметить, как Клайв на мгновение поднимается в воздух и буквально «окрыляется», чтобы спуститься и яростно нанести серию атак. В марте Square Enix также показывала трейлер, посвящённый красотам мира игры. Final Fantasy XVI выйдет 22 июня на PlayStation 5, а прохождение сюжета займёт 35 часов.

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