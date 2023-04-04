Valve готовится дисквалифицировать 15 про-игроков в Dota 2

Уже сегодня, 3 апреля, разработчики Dota 2 из компании Valve могут опубликовать список из 15 профессиональных игроков, замеченных в нечестной игре – об этом сообщает южноамериканский инсайдер Dota Radio.

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Речь идёт о киберспортсменах по Dota 2 из Бразилии и Перу, которые в том числе принимают участие в региональной лиге Dota Pro Circuit. Они могут быть отстранены от участия в профессиональных турнирах.

При этом одна из команд-участниц DPC-лиги в Южной Америке будет забанена в полном составе. Вероятно, это Dreamer Esports — перед стартом игр второго дивизиона коллектив неожиданно покинул керри Arms, который затем репостнул сообщение о принципах честной игры.