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1 час назад

В сети нашли изображения геймпада Xbox Series в стилистике Starfield

Игромания.руиещё 1

В сеть утекли изображения предположительно нового геймпада Xbox Series, выполненного в стилистике Starfield. Сообщается, что изначально фотографии появились на китайском сайте, а уже затем были опубликованы на западных форумах.

В Сети нашли изображения геймпада Xbox Series в стилистике Starfield
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В настоящее время нет официальной информации о том, готовят ли Microsoft и Bethesda специальный геймпад к выходу Starfield. Но такая возможность остаётся, особенно, учитывая то, что игра является действительно важным проектом для Xbox.

Starfield выходит 6 сентября на PC и Xbox, в том числе и в подписке Game Pass. Ранее стало известно, что в игре будет много насилия и запрещённых веществ, а также лёгкая нагота. Кстати, Microsoft уже позаботилась о коллаборации Starfield с западным производителем энергетиков.

Геймпад

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Игры,Энергетика,Microsoft,
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