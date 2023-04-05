В файлах Resident Evil 4 нашли очень мощный огнемёт

В ремейке Resident Evil 4 должен был быть огнемёт. Оружие в файлах игры на ПК нашли датамайнеры. Чтобы добавить его в боевик, моддер под ником upisud20 выпустил модификацию Flame Thrower MOD. Её можно скачать на сайте Nexus Mods.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

После установки мода огнемёт будет доступен для покупки у торговца. У оружия 1000 зарядов, а его урон можно прокачать.

Capcom

Capcom

Неясно, почему разработчики так и не добавили огнемёт в переосмысление Resident Evil 4. Скорее всего, его добавят в грядущее дополнение. В оригинальной игре этого оружия тоже не было.

Сервис SteamDB недавно опубликовал свежий чарт Steam за период с 28 марта по 4 апреля. Лидирующую позицию вторую неделю подряд занимает ремейк Resident Evil 4.