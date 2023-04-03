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28 минут назад

Средняя выручка небольшого компьютерного клуба в России составила 200 тысяч в месяц

Игромания.ру

SmartShell, поставляющая ПО для компьютерных клубов, поделилась статистикой организаций, подключённых к системе.

Раскрыта средняя выручка небольшого компьютерного клуба в России
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Удалось узнать подробности о выручке, а также о распределении клубов по регионам. По числу малых клубов, в которых находится менее 15 ПК, лидируют Северо-Кавказский и Северо-Западный округа. Средний заработок такого рода организаций составляет 200 тысяч рублей в месяц, но в феврале показатель добрался до отметки в 272 тысячи.

В Центральном и Уральском округах лидируют средние клубы, которые включают до 35 ПК. Их максимальная средняя выручка в январе составила 426 тысяч, но в обычное время заработок не превышает 390 тысяч. Иначе обстоит ситуация с крупными площадками и «гиперклубами».

Большие организации лучше всего показали себя в ноябре 2022 года, а вот выручка «гиперклубов» зависит от сезонов и акций — на пике удаётся зарабатывать более 1,2 миллиона рублей. Последние три месяца их доходность падает, а аналитики посчитали, что предпочтительнее иметь два средних клуба, чем один «гиперклуб».

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