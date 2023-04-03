Раскрыта средняя выручка небольшого компьютерного клуба в России

SmartShell, поставляющая ПО для компьютерных клубов, поделилась статистикой организаций, подключённых к системе.

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Удалось узнать подробности о выручке, а также о распределении клубов по регионам. По числу малых клубов, в которых находится менее 15 ПК, лидируют Северо-Кавказский и Северо-Западный округа. Средний заработок такого рода организаций составляет 200 тысяч рублей в месяц, но в феврале показатель добрался до отметки в 272 тысячи.

В Центральном и Уральском округах лидируют средние клубы, которые включают до 35 ПК. Их максимальная средняя выручка в январе составила 426 тысяч, но в обычное время заработок не превышает 390 тысяч. Иначе обстоит ситуация с крупными площадками и «гиперклубами».