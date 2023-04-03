Nintendo запустила бесплатный ремонт «джойконов» для Switch в Европе и Британии

Спустя шесть лет после выпуска Switch в Европе и Великобритании запустили бесплатную починку джойконов, страдающих от дрейфа стиков. Речь идёт о ситуации, в которой стики контроллеров смещаются относительно центра, из-за чего сильно мешают комфортному игровому процессу.

Ранее подобная практика распространялась только на США — в стране уже давно можно было обратиться в официальный сервисный центр и починить джойконы. Примечательно, что сделать это можно даже по истечении срока гарантии — на этот шаг Nintendo пошла после множества исков от покупателей и расследования независимых экспертов.