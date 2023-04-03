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43 минуты назад

Nintendo запустила бесплатный ремонт «джойконов» для Switch в Европе и Великобритании

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Спустя шесть лет после выпуска Switch в Европе и Великобритании запустили бесплатную починку джойконов, страдающих от дрейфа стиков. Речь идёт о ситуации, в которой стики контроллеров смещаются относительно центра, из-за чего сильно мешают комфортному игровому процессу.

Nintendo запустила бесплатный ремонт «джойконов» для Switch в Европе и Британии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее подобная практика распространялась только на США — в стране уже давно можно было обратиться в официальный сервисный центр и починить джойконы. Примечательно, что сделать это можно даже по истечении срока гарантии — на этот шаг Nintendo пошла после множества исков от покупателей и расследования независимых экспертов.

Nintendo тем временем заявляет, что продолжает улучшать пользовательский опыт в своих портативных устройствах. Именно поэтому последние ревизии Switch куда реже страдают от проблем с дрейфом стиков.

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