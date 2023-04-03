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Полный список фаталити в Mortal Kombat 11 для всех персонажей

Фаталити — пожалуй, самая известная механика в серии Mortal Kombat. О них слышали даже те, кто никогда не играл в файтинги или видеоигры в принципе. Мы подготовили полный список фаталити для всех персонажей Mortal Kombat 11.

Как стать легендой: полный список фаталити в Mortal Kombat 11 для всех персонажей
© Steam

Обратите внимание! После названия каждого фаталити в скобках указана дистанция до соперника, на которой нужно находиться, чтобы прием сработал. Если дистанция не указана, то фаталити работает на любом расстоянии.

Видео дня

Барака

  • Пища для размышлений (близко): назад, вниз, назад, мощный удар рукой
  • Камень, ножницы, Барака (средне): назад, вперед, назад, обычный удар ногой

Кэсси Кейдж

  • Я <3 тебя (средне): вниз, вниз, вперед, мощный удар ногой
  • #GirlPower (средне) назад, вниз, вниз, назад, мощный удар рукой

Цетрион

  • Поддержка баланса (средне): назад, вниз, вперед, назад, мощный удар ногой
  • Добро и зло (средне): назад, вниз, назад, обычный удар ногой

Ди’Вора

  • Новые виды (близко): назад, вперед, назад, обычный удар ногой
  • Не могу умереть (средне): назад, вниз, вниз, мощный удар ногой

Эррон Блэк

  • Расплавленный (средне): вниз, вниз, вниз, обычный удар рукой
  • Смертельная ловушка (средне): вниз, вперед, вниз, мощный удар рукой

Фрост

  • Ледяная скульптура (близко): вперед, назад, вниз, обычный удар рукой
  • Кибер инициатива (средне): назад, вперед, вниз, вперед, мощный удар ногой

Герас

  • Фазы времени: назад, вниз, вниз, обычный удар ногой
  • Возвращение назад (близко): вниз, вперед, назад, обычный удар рукой

Джейд

  • Склонись передо мной: вниз, вниз, вперед, вниз, мощный удар ногой
  • Танец на шесте (близко): назад, вперед, вниз, вперед, обычный удар рукой

Джеки Бриггс

  • Паучьи мины (средне): вперед, назад, вперед, обычный удар ногой
  • Трехочковый (средне): назад, вперед, назад, мощный удар ногой

Джакс

  • Становится жарковато (близко): вперед, вниз, вперед, обычный удар ногой
  • Все еще в деле (близко): назад, вперед, назад, вниз, обычный удар рукой

Джонни Кейдж

  • Соседство с мистером Кейджем (близко): вперед, назад, вниз, вниз, мощный удар ногой
  • Кто нанял этого парня (близко): вперед, вниз, вперед, обычный удар рукой

Кабал

  • Дорожный прорыв (средне): назад, вперед, вниз, вперед, обычный удар ногой
  • На крючке (близко): вниз, вниз, вниз, мощный удар ногой

Кано

  • Последний танец (близко): вперед, вниз, вниз, обычный удар рукой
  • Мордоворот (близко): назад, вниз, вперед, мощный удар рукой

Коллектор

  • Для коллекции (близко): вниз, вниз, вниз, вниз, мощный удар ногой
  • Фонарем по голове (близко): вниз, вперед, назад, обычный удар рукой

Коталь Кан

  • Тотемная жертва (близко): назад, вниз, назад, обычный удар ногой
  • Кошачий корм (близко): назад, вперед, назад, вперед, обычный удар рукой

Китана

  • Кровавый вихрь (средне): вниз, вниз, вниз, вниз, мощный удар рукой
  • Королевская казнь (средне) вниз, назад, вперед, обычный удар рукой

Кун Лао

  • Голова не на месте (близко): вниз, вперед, назад, вниз, мощный удар рукой
  • Мясорезка (близко) вниз, вперед, вниз, обычный удар ногой

Лю Кан

  • Выгорание (близко): вниз, назад, вниз, вперед, обычный удар рукой
  • В пасти у зверя (средне): назад, вниз, назад, вперед, мощный удар рукой

Нуб Сайбот

  • Двойные проблемы (средне): назад, вперед, назад, вперед, мощный удар ногой
  • Раздельное решение (близко): вниз, вниз, вниз, обычный удар рукой

Рейден

  • Переменный ток (средне): назад, вниз, назад, обычный удар рукой
  • Постоянный ток (близко): вниз, вперед, назад, обычный удар ногой

Скорпион

  • Ты следующий (далеко) назад, вниз, вниз, обычный удар рукой
  • Цепная реакция (далеко): вниз, вперед, назад, мощный удар рукой

Скарлет

  • Кровавое месиво (средне): вперед, назад, вниз, обычный удар ногой
  • Сердечный приступ (средне): вниз, вниз, вперед, мощный удар ногой

Шао Кан

  • Задний выход (близко): назад, вперед, вниз, вниз, мощный удар рукой
  • Кан со всеми вытекающими (близко): назад, вперед, назад, обычный удар рукой

Соня Блейд

  • Вертушка (средне): вниз, вперед, назад, мощный удар рукой
  • Поставка припасов (близко): назад, вперед, вниз, обычный удар ногой

Саб-Зиро

  • Ледоруб (средне): назад, вперед, назад, мощный удар рукой
  • Застывший во времени (средне): вперед, вниз, вперед, мощный удар ногой

Шанг Цунг

  • Приговор: проклятие (средне): назад, вперед, вниз, вниз, обычный удар рукой
  • Возрождение Шокана (средне): назад, вперед, назад, мощный удар ногой

Ночной Волк

  • Боевой ритуал (близко): назад, вперед, назад, вперед, мощный удар рукой
  • Ярость Комо (близко): вниз, вниз, вниз, вниз, мощный удар ногой

Терминатор Т-800

  • Я вернулся! (близко): назад, вперед, назад, обычный удар рукой
  • Судный день (средне): вниз, вперед, вниз, мощный удар ногой

Синдел

  • Крик королевы (близко): вниз, вниз, вперед, мощный удар ногой
  • На волоске от смерти (средне): назад, вперед, назад, обычный удар рукой

Джокер

  • Кайфоломщик (средне): вниз, вперед, назад, мощный удар рукой
  • Хлоп, попался, смертный (средне): назад, вниз, назад, обычный удар рукой

Спаун

  • Покойся с миром (средне): вперед, назад, вниз, вниз, обычный удар ногой
  • Адские узы (средне): вперед, назад, вперед, мощный удар ногой

Фуджин

  • Клинок ветра (далеко): назад, вниз, вниз, назад, обычный удар рукой
  • Закручивающий вихрь (близко): вперед, назад, вниз, мощный удар рукой

Шива

  • Трепак (близко): вниз, вниз, вниз, обычный удар рукой
  • Вырванный хребет (близко) вперед, вниз, вниз, вперед, обычный удар рукой

Робокоп

  • Благодарим за сотрудничество (средне): вперед, вниз, вперед, обычный удар рукой
  • Живой или мертвый (близко): назад, вперед, вниз, вниз

Джон Рэмбо

  • Прямо в Вальхаллу (средне): назад, вперед, вниз, обычный удар рукой
  • Устрашающая паррилья (близко): вниз, вперед, вниз, мощный удар ногой

Милина

  • Бесконтрольное вращение (средне): назад, вниз, назад, мощный удар рукой
  • Жестокие наслаждения (близко): вперед, вниз, вниз, мощный удар ногой

Рейн

  • Энуклеация глаз (средне): назад, вперед, назад, вниз, мощный удар рукой
  • Мощная мойка (близко): назад, вниз, вниз, обычный удар рукой
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