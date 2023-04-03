Как стать легендой: полный список фаталити в Mortal Kombat 11 для всех персонажей

Полный список фаталити в Mortal Kombat 11 для всех персонажей
Фаталити — пожалуй, самая известная механика в серии Mortal Kombat. О них слышали даже те, кто никогда не играл в файтинги или видеоигры в принципе. Мы подготовили полный список фаталити для всех персонажей Mortal Kombat 11.
Обратите внимание! После названия каждого фаталити в скобках указана дистанция до соперника, на которой нужно находиться, чтобы прием сработал. Если дистанция не указана, то фаталити работает на любом расстоянии.
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Барака
- Пища для размышлений (близко): назад, вниз, назад, мощный удар рукой
- Камень, ножницы, Барака (средне): назад, вперед, назад, обычный удар ногой
Кэсси Кейдж
- Я <3 тебя (средне): вниз, вниз, вперед, мощный удар ногой
- #GirlPower (средне) назад, вниз, вниз, назад, мощный удар рукой
Цетрион
- Поддержка баланса (средне): назад, вниз, вперед, назад, мощный удар ногой
- Добро и зло (средне): назад, вниз, назад, обычный удар ногой
Ди’Вора
- Новые виды (близко): назад, вперед, назад, обычный удар ногой
- Не могу умереть (средне): назад, вниз, вниз, мощный удар ногой
Эррон Блэк
- Расплавленный (средне): вниз, вниз, вниз, обычный удар рукой
- Смертельная ловушка (средне): вниз, вперед, вниз, мощный удар рукой
Фрост
- Ледяная скульптура (близко): вперед, назад, вниз, обычный удар рукой
- Кибер инициатива (средне): назад, вперед, вниз, вперед, мощный удар ногой
Герас
- Фазы времени: назад, вниз, вниз, обычный удар ногой
- Возвращение назад (близко): вниз, вперед, назад, обычный удар рукой
Джейд
- Склонись передо мной: вниз, вниз, вперед, вниз, мощный удар ногой
- Танец на шесте (близко): назад, вперед, вниз, вперед, обычный удар рукой
Джеки Бриггс
- Паучьи мины (средне): вперед, назад, вперед, обычный удар ногой
- Трехочковый (средне): назад, вперед, назад, мощный удар ногой
Джакс
- Становится жарковато (близко): вперед, вниз, вперед, обычный удар ногой
- Все еще в деле (близко): назад, вперед, назад, вниз, обычный удар рукой
Джонни Кейдж
- Соседство с мистером Кейджем (близко): вперед, назад, вниз, вниз, мощный удар ногой
- Кто нанял этого парня (близко): вперед, вниз, вперед, обычный удар рукой
Кабал
- Дорожный прорыв (средне): назад, вперед, вниз, вперед, обычный удар ногой
- На крючке (близко): вниз, вниз, вниз, мощный удар ногой
Кано
- Последний танец (близко): вперед, вниз, вниз, обычный удар рукой
- Мордоворот (близко): назад, вниз, вперед, мощный удар рукой
Коллектор
- Для коллекции (близко): вниз, вниз, вниз, вниз, мощный удар ногой
- Фонарем по голове (близко): вниз, вперед, назад, обычный удар рукой
Коталь Кан
- Тотемная жертва (близко): назад, вниз, назад, обычный удар ногой
- Кошачий корм (близко): назад, вперед, назад, вперед, обычный удар рукой
Китана
- Кровавый вихрь (средне): вниз, вниз, вниз, вниз, мощный удар рукой
- Королевская казнь (средне) вниз, назад, вперед, обычный удар рукой
Кун Лао
- Голова не на месте (близко): вниз, вперед, назад, вниз, мощный удар рукой
- Мясорезка (близко) вниз, вперед, вниз, обычный удар ногой
Лю Кан
- Выгорание (близко): вниз, назад, вниз, вперед, обычный удар рукой
- В пасти у зверя (средне): назад, вниз, назад, вперед, мощный удар рукой
Нуб Сайбот
- Двойные проблемы (средне): назад, вперед, назад, вперед, мощный удар ногой
- Раздельное решение (близко): вниз, вниз, вниз, обычный удар рукой
Рейден
- Переменный ток (средне): назад, вниз, назад, обычный удар рукой
- Постоянный ток (близко): вниз, вперед, назад, обычный удар ногой
Скорпион
- Ты следующий (далеко) назад, вниз, вниз, обычный удар рукой
- Цепная реакция (далеко): вниз, вперед, назад, мощный удар рукой
Скарлет
- Кровавое месиво (средне): вперед, назад, вниз, обычный удар ногой
- Сердечный приступ (средне): вниз, вниз, вперед, мощный удар ногой
Шао Кан
- Задний выход (близко): назад, вперед, вниз, вниз, мощный удар рукой
- Кан со всеми вытекающими (близко): назад, вперед, назад, обычный удар рукой
Соня Блейд
- Вертушка (средне): вниз, вперед, назад, мощный удар рукой
- Поставка припасов (близко): назад, вперед, вниз, обычный удар ногой
Саб-Зиро
- Ледоруб (средне): назад, вперед, назад, мощный удар рукой
- Застывший во времени (средне): вперед, вниз, вперед, мощный удар ногой
Шанг Цунг
- Приговор: проклятие (средне): назад, вперед, вниз, вниз, обычный удар рукой
- Возрождение Шокана (средне): назад, вперед, назад, мощный удар ногой
Ночной Волк
- Боевой ритуал (близко): назад, вперед, назад, вперед, мощный удар рукой
- Ярость Комо (близко): вниз, вниз, вниз, вниз, мощный удар ногой
Терминатор Т-800
- Я вернулся! (близко): назад, вперед, назад, обычный удар рукой
- Судный день (средне): вниз, вперед, вниз, мощный удар ногой
Синдел
- Крик королевы (близко): вниз, вниз, вперед, мощный удар ногой
- На волоске от смерти (средне): назад, вперед, назад, обычный удар рукой
Джокер
- Кайфоломщик (средне): вниз, вперед, назад, мощный удар рукой
- Хлоп, попался, смертный (средне): назад, вниз, назад, обычный удар рукой
Спаун
- Покойся с миром (средне): вперед, назад, вниз, вниз, обычный удар ногой
- Адские узы (средне): вперед, назад, вперед, мощный удар ногой
Фуджин
- Клинок ветра (далеко): назад, вниз, вниз, назад, обычный удар рукой
- Закручивающий вихрь (близко): вперед, назад, вниз, мощный удар рукой
Шива
- Трепак (близко): вниз, вниз, вниз, обычный удар рукой
- Вырванный хребет (близко) вперед, вниз, вниз, вперед, обычный удар рукой
Робокоп
- Благодарим за сотрудничество (средне): вперед, вниз, вперед, обычный удар рукой
- Живой или мертвый (близко): назад, вперед, вниз, вниз
Джон Рэмбо
- Прямо в Вальхаллу (средне): назад, вперед, вниз, обычный удар рукой
- Устрашающая паррилья (близко): вниз, вперед, вниз, мощный удар ногой
Милина
- Бесконтрольное вращение (средне): назад, вниз, назад, мощный удар рукой
- Жестокие наслаждения (близко): вперед, вниз, вниз, мощный удар ногой
Рейн
- Энуклеация глаз (средне): назад, вперед, назад, вниз, мощный удар рукой
- Мощная мойка (близко): назад, вниз, вниз, обычный удар рукой