Самый странный геймпад в истории: как провалился Microsoft SideWinder Dual Strike

Компьютерная периферия развивается с самого момента появления видеоигр: разработчики железа постоянно ищут новые способы взаимодействия с виртуальными мирами. Игровые инновации серьезно помогли развитию технологий ввода. Иначе мы бы не получили точные мыши, которым NASA могла бы доверить управление над космическими аппаратами, или клавиатуры, которые продолжат работать, даже когда человечество вымрет.

Фото: Reddit Reddit

Однако путь к таким революциям не всегда прокладывается успешными разработками, и SideWinder Dual Strike от Microsoft — яркий тому пример. Этот геймпад странной формы был выпущен в 1999 году: сама Microsoft позиционировала его как устройство для шутеров от первого лица. Тогда он мелькал на страницах многих игровых журналов, но даже модели на рекламных фотографиях будто бы не понимали, что именно они держали в руках.

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Для справки, SideWinder стоил 100 английских фунтов стерлингов (или $88): на те же деньги можно было купить три новеньких игры и какое-нибудь переиздание. Внешне контроллер был вообще непохож на аналогичные устройства для игровых консолей — он смахивал на футуристический гибрид двух джойстиков, соединенных между собой огромной сферой. На левой половине была расположена крестовина и три кнопки, на правой — еще четыре.

По идее, подобная конструкция устраняла необходимость в мыши, т.к. SideWinder предлагал игрокам тот же свободный обзор без дополнительной периферии. Но на практике… Скажем так, представьте себе, что System Shock 2 нужно проходить на кубике Рубика. Невероятная инновация от Microsoft решала проблему, которой, на самом деле, никогда не было. Клавиатура и мышь, какими бы старыми они ни были, идеально подходят для шутеров. Тем временем, пыточное устройство Microsoft превращало даже перемещение от первого лица в сложную задачу.

Иными словами, SideWinder Dual Strike преподал многим геймерам ценный урок: необычные контроллеры редко стоят своих денег. И по мере наступления 1990-х они все реже появлялись на рынке. Правда, на их место пришел новый тренд — дорогущие трехмерные мониторы, которые якобы позволяли оценить игры и фильмы как никогда прежде… По крайней мере, до 2013 года, когда технологию официально признали мертвой. Да и раньше они скорее причиняли головную боль, нежели делали опыт от игр интереснее.