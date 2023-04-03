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43 минуты назад

В сети появился список достижений Dead Island 2

Игромания.ру

До релиза долгожданной Dead Island 2, прохождение которой займёт около 20 часов, осталось чуть больше двух недель. В сети уже появился список достижений игры для Xbox версий, но связанные с сюжетом испытания пока ещё скрыты.

В Сети появился список достижений Dead Island 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Поскольку главной задачей в игре является убийство зомби, с этим связана весомая часть достижений. Например, необходимо убить 50 врагов усиленными атаками, а с целой сотней предлагают разобраться с помощью огня или электричества — судя по превью, стихия действительно помогает в убийствах. 25 зомби необходимо истребить добивающим ударом.

Многие достижения связаны с побочными квестами, заполнением справочника Zompedia и сбором коллекционных предметов. На первый взгляд, список кажется достаточно простым и придётся по душе тем, кому понравится находиться в мире постапокалиптического Лос-Анджелеса.

Dead Island 2 выходит 21 апреля на PC, PlayStation и Xbox. Ранее авторы показали вступительный ролик проекта и рассказали о том, как трудности в разработке положительно повлияли на итоговый продукт.

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