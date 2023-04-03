Карты памяти Xbox Series X/S станут дешевле

Недавний отчет, опубликованный в The Verge, похоже, подтверждает работу Microsoft по разработке карт расширения объемом до 1 ТБ для своих консолей. На этот раз они будут стоить значительно дешевле, чем предполагалось в первоначальных предложениях компании.

Фото: Inc-news.ru Inc-news.ru

Как отмечает вышеупомянутое издание, эти карты расширения хранилища были впервые замечены в Best Buy по цене 179,99 долларов США. Точно так же, в отличие от официальных версий, продаваемых Microsoft до сих пор, мы увидим изменения в производителе. Эти карты памяти для Xbox Series X | S будут поставляться под маркой Western Digital, а не Seagate.

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Что означает включение дополнительного производителя в карты памяти Xbox Series X | S? Эта новая бизнес-модель Microsoft может привести к более доступным ценам. В конце концов, конкуренция со стороны брендов всегда является хорошим стимулом для регулирования рынка. Хотя 179,99 долларов по-прежнему является завышенной ценой - особенно с учетом того, что неофициальные предложения стоят менее половины - это шаг в правильном направлении.

Напомним, что до сих пор, если вы хотели увеличить объем базового хранилища Xbox Series X | S на 1 ТБ, вам приходилось выкладывать сумму в 249,99 евро (219,99 долларов). Кроме того, компания Seagate оказалась единственной, кто мог производить их под официальной маркой Microsoft. Хотя существуют два других варианта карт памяти, объемом около 512 ГБ и 2 ТБ, цены слишком высоки как по официальным каналам, так и по каналам перепродажи.

Когда будет доступно это новое предложение по расширению памяти для Xbox Series X | S?

Мы до сих пор не знаем, когда сможем приобрести первые устройства этого нового продукта для Xbox Series X | S. На сайте Best Buy не было указано ни даты предпродажной подготовки, ни даты запуска, поэтому информации по-прежнему немного. Со своей стороны, ни Microsoft, ни Western Digital не предоставили комментариев относительно этого нового продукта.

С момента первого появления этого отчета Best Buy решила исключить продукт из своих списков. Таким образом, хотя мы уже смогли это увидеть, мы не можем считать это официальным объявлением со стороны компании. Нам остается только дождаться, когда Microsoft опубликует официальную информацию.