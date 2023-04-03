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24 минуты назад

И снова киберпанк — для Citizen Sleeper вышло третье дополнение

Игромания.ру

Ролевая инди-игра Citizen Sleeper получила третье бесплатное дополнение Purge, завершающее местную новую сюжетную линию.

Для Citizen Sleeper вышло третье дополнение
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В киберпанк-проекте игрок берёт на себя роль беглого рабочего на космической станции, которому предстоит изучить её просторы и познакомиться с жителями. Кроме того, пользователь должен разобраться с проблемами собственного прошлого.

С помощью свежей сюжетной линии последних трёх DLC протагонист встретит новых персонажей, откроет свежие детали мифологии и локации. Кроме того, мелькнёт и пара знакомых лиц из центральной истории игры.

Изначально релиз Citizen Sleeper состоялся 5 мая 2022 года на PC, Switch и Xbox (включая Game Pass) а в конце прошлого марта игра появилась на PlayStation. У проекта, кстати, очень положительные отзывы в Steam — рейтинг одобрения составляет 94%.

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