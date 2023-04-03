Для Citizen Sleeper вышло третье дополнение

Ролевая инди-игра Citizen Sleeper получила третье бесплатное дополнение Purge, завершающее местную новую сюжетную линию.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В киберпанк-проекте игрок берёт на себя роль беглого рабочего на космической станции, которому предстоит изучить её просторы и познакомиться с жителями. Кроме того, пользователь должен разобраться с проблемами собственного прошлого.

С помощью свежей сюжетной линии последних трёх DLC протагонист встретит новых персонажей, откроет свежие детали мифологии и локации. Кроме того, мелькнёт и пара знакомых лиц из центральной истории игры.