Для Citizen Sleeper вышло третье дополнение

Ролевая инди-игра Citizen Sleeper получила третье бесплатное дополнение Purge, завершающее местную новую сюжетную линию.
В киберпанк-проекте игрок берёт на себя роль беглого рабочего на космической станции, которому предстоит изучить её просторы и познакомиться с жителями. Кроме того, пользователь должен разобраться с проблемами собственного прошлого.
С помощью свежей сюжетной линии последних трёх DLC протагонист встретит новых персонажей, откроет свежие детали мифологии и локации. Кроме того, мелькнёт и пара знакомых лиц из центральной истории игры.
Изначально релиз Citizen Sleeper состоялся 5 мая 2022 года на PC, Switch и Xbox (включая Game Pass) а в конце прошлого марта игра появилась на PlayStation. У проекта, кстати, очень положительные отзывы в Steam — рейтинг одобрения составляет 94%.