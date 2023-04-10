Легенды мирового гейминга: рейтинг самых продаваемых игр всех времен

Видеоигры — весьма прибыльная индустрия, но немногие проекты добиваются многомиллионных продаж и высоких оценок. Еще меньший процент из них добивается такой народной любви, что поклонники готовы годами, десятилетиями рекомендовать их своим друзьям. Портал Destructoid собрал список из десяти самых продаваемых игр, которые оправдывают свою репутацию.

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Overwatch

Battle.net

Согласно Bloomberg, геройский шутер Blizzard Entertainment разошелся тиражом примерно в 50 млн копий. По подсчетам IGN, это делает проект седьмым самым продаваемым тайтлом всех времен, пускай сейчас в него и нельзя поиграть: место оригинальной игры заняла бесплатная Overwatch 2, которая получила куда менее теплую реакцию аудитории.

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Steam

По данным The Verge, до перехода на бесплатный формат распространения PUBG продалась тиражом в 75 млн копий. Оно и неудивительно: в свое время игра стала настоящим феноменом, выведшим жанр королевской битвы на принципиально новый уровень. Конечно, подобные проекты существовали и до PUBG, однако шутер, целиком построенный вокруг битвы 100 игроков, тогда был редкостью. Сейчас же PUBG — всего лишь одна из множества. Само собой, игру нельзя назвать плохой, но сложно отрицать, что она немного приелась.

Grand Theft Auto V

Steam

Если верить информации от издательства Take Two Interactive, тираж пятой Grand Theft Auto по состоянию на сентябрь 2022-го составлял более 170 млн копий — это один из самых впечатляющих результатов в игровой индустрии. Справедливости ради, нельзя сказать, что поклонники серии избалованы широким выбором игр: новых частей цикла не выходило уже 10 лет, если не считать многочисленных портов GTA V на разные платформы. И, признаться, за это время игра заметно состарилась — за последние годы вышло слишком много хороших проектов с открытым миром.

Pokemon Red & Green

Nintendo

Японская организация CESA, отслеживающая статистику по игровой индустрии, утверждает, что четыре игры из первого поколения Pokemon разошлись суммарным тиражом в районе 45 млн копий. Nintendo также считает, что к этой цифре можно накинуть еще 1,5 млн — в счет переизданий на 3DS. Пожалуй, большинство геймеров тепло относятся к Pokemon, и очарование ранних игр серии невозможно отрицать. Они не были самыми продвинутыми JRPG своего времени, но тем не менее.

Super Mario Bros.

Nintendo

CESA заявляет, что тираж Super Mario Bros. составил в районе 48 млн копий на разных платформах. И это на сто процентов заслуженно: проект стал золотой классикой своего жанра, которая неплохо играется и сейчас. Столь важные для индустрии игры порой ощущаются как своеобразные музейные экспонаты, однако Super Mario Bros. даже почти 40 лет спустя остается отличным платформером.

Wii Sports

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Wii Sports входила в стандартную комплектацию Nintendo Wii во всех странах, кроме Японии, что помогло игре достичь невероятной (согласно самой Nintendo) планки в 82,9 млн копий. Опять же, более чем справедливо. Wii Sports была превосходной демонстрацией возможностей платформы: каждая игра использовала уникальные контроллеры Wii по-своему. Ни один другой проект не смог задействовать их настолько же гибко, поэтому Wii Sports — блестящий образец того, на что способна функция motion control.

Minecraft

Согласно Microsoft, тираж главной творческой песочницы всех времен и народов составил 238 млн копий. Хотя, в каком-то смысле, называть Minecraft одной игрой было бы немного неправильно. Она получила почти две дюжины изданий на разных платформах, множество спин-оффов разных жанров… Причем базовый геймплей Minecraft совсем не состарился: режим выживания все еще увлекает, а режим творчества — все еще хороший способ попробовать себя в архитектурном дизайне.

Mario Kart 8

Nintendo

Финансовые отчеты Nintendo утверждают, что Mario Kart 8 в двух изданиях (для Wii U и Switch) разошлась тиражом где-то в 57 млн копий. Казалось бы, как настолько старая игра стала такой популярной? Отвечаем: благодаря порту для Nintendo Switch и тому факту, что Mario Kart 8 — замечательная аркадная гонка. Она способна понравиться абсолютно любой аудитории вне зависимости от предпочтений, стажа в играх, возраста и навыка.

Red Dead Redemption 2

Rockstar

Согласно отчету Take-Two Interactive за август 2022 года, тираж Red Dead Redemption 2 превысил 45 млн копий — и это не считая отдельных покупок Red Dead Online. Этот результат делает игру последней в списке самых продаваемых, однако в плане качества она, напротив, держит верхние строчки топов. Red Dead Redemption 2 бывает медленной, монотонной и слишком длинной даже по меркам ААА-проектов, однако спокойный, медитативный темп позволяет рассказать ей одну из лучших историй в высокобюджетном гейминге.

Tetris