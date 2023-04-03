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41 минуту назад

Мрачное ролевое приключение Redemption Reapers выйдет и на PS5

Игромания.ру

Создатели мрачной ролевой новинки Redemption Reapers сообщили, что игра выйдет и на PlayStation 5 — обладатели проекта на PS4 получат соответствующее обновление бесплатно.

Мрачное ролевое приключение Redemption Reapers выйдет и на PS5
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Кроме того, разработчики рассказали о переносе релиза физических изданий. Теперь выход запланирован не на конец текущего апреля, а на первую половину июля. Задержка вызвана желанием авторов улучшить качество финального продукта и добавить к нему дополнительные особенности.

Последние появятся в паре грядущих обновлений — включая режим «Новой игры+», лёгкий уровень сложности, улучшения баланса с интерфейсом и поддержку модов.

В Redemption Reapers игрок берёт под управление отряд наёмников из бригады Пепельных ястребов в мире, который подвергается бесконечным атакам страшных мортов. Их силы уже уничтожили целые народы и оставили за собой руины, но именно Ястребам предстоит сдержать натиск врагов.

Сама Redemption Reapers доступна на PlayStation 4, Nintendo Switch и PC (Steam) — цифровой релиз состоялся 22 февраля.

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