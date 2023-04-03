Тирион Ланнистер из «Игры престолов» оказался в мире «Ведьмака 3»

Блогер eli_handle_b․wav выпустил новый ролик на своём YouTube-канале, в котором Тирион Ланнистер из «Игры престолов» оказывается в мире «Ведьмака 3». Герой переживёт немало приключений вместе с Геральтом из Ривии, сразится с Дикой Охотой и вновь поразит других персонажей своим красноречием.

Пожалуй, самый забавный момент в ролике — когда Тирион оказывается в небесной камере в Орлином гнезде. Эта локация есть как в мире «Игры престолов», так и в самом «Ведьмаке 3». Когда-то разработчики из CD Projekt RED добавили в игру тюремное помещение в качестве отсылки — и сейчас оно подошло как нельзя кстати.