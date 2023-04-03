Александр Невский навел порядок в «Скайриме»

На канале «Рыжая шевелюра», автор которого создаёт забавные видео, вставляя реальных людей в видеоигры, появился ролик, в котором можно увидеть Александра Невского в «Скайриме».

Актёр прогулялся по окрестностям, познакомился с местными жителями и добрался до Виндхельма. В этом городке Невский взялся за расследование убийства и договорился со стражниками о помощи. В итоге Невский в одиночку вычислил преступника и застрелил его из револьвера. В конце он получил похвалу.