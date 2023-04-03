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45 минут назад

Видео: Александр Невский расследует убийство в «Скайриме»

Чемпионат.com

На канале «Рыжая шевелюра», автор которого создаёт забавные видео, вставляя реальных людей в видеоигры, появился ролик, в котором можно увидеть Александра Невского в «Скайриме».

Александр Невский навел порядок в «Скайриме»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Актёр прогулялся по окрестностям, познакомился с местными жителями и добрался до Виндхельма. В этом городке Невский взялся за расследование убийства и договорился со стражниками о помощи. В итоге Невский в одиночку вычислил преступника и застрелил его из револьвера. В конце он получил похвалу.

Видео доступно на YouTube-канале «Рыжая шевелюра». Права на видео принадлежат «Рыжая шевелюра», Bethesda.

Автор ролика наверняка выпустит и вторую часть, посвящённую приключениям Невского в «Скайриме». Ждать её стоит через пару или несколько недель.

Игры,Александр Невский,
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