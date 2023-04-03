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43 минуты назад

Blizzard назвала Diablo 4 лучшей игрой серии

Чемпионат.comиещё 1

Diablo 4 — новая часть культовой франшизы Blizzard, которую с нетерпением ждут миллионы игроков по всему миру. Недавно в Blizzard и вовсе заявили, что четвёртая часть станет лучшей во всей серии.

Blizzard назвала Diablo 4 лучшей игрой серии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отметил генеральный менеджер Diablo 4 Род Фергюссон, в этой игре есть всё, за что фанаты полюбили франшизу, и даже больше. Также он отметил, что в проекте лучший сюжет из всех частей Diablo.

«В Diablo 4 есть всё то, что вам нравилось в предыдущих частях, и даже больше. В игре самая сильная история, и поэтому, если вы играете в Diablo ради сюжета, вы точно получите удовольствие».

По словам Фергюссона, разработчики пытались совместить современные элементы с теми классическими фишками, за которые Diablo и полюбилась. Род считает, что это удалось сделать.

Также все разработчики очень польщены тёплым приёмом бета-версии и общими впечатлениями от Diablo 4. Авторы знают, что фанаты любят их игру, и это подпитывает мотивацию.

«Когда вы возвращаете что-то к жизни спустя, по сути, 11 лет, найти грань между уважением к прошлому и инновациями для будущего — это всегда сложный баланс. Это была действительно интересная дизайнерская задача, и я думаю, что команда проделала отличную работу».

Diablo 4 выйдет 6 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Игры,Род Фергюссон,
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