Не только GTA: лучшие игры Rockstar Games

Rockstar Games прославилась на весь мир как создательница серии Grand Theft Auto — самой провокационной, популярной и качественной ААА-франшизы в мире. Однако на ней достижения студии не заканчиваются: она выпускала интересные игры и помимо GTA, причем не так уж и мало. Рассказываем о пяти лучших, но не таких известных проектах Rockstar Games.

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Bully

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Когда речь заходит об играх, отчаянно нуждающихся в переиздании, Bully вспоминают одной из первых — и неудивительно. Симулятор британского хулигана нельзя назвать безупречной игрой, однако ни один другой разработчик до сих пор не решился так дерзко обыграть школьный сеттинг. Джимми Хопкинс может прогуливать уроки, кататься на скейте, проказничать — словом, жить обычной жизнью мелкого хулигана. Bully далеко до шедевра, но вспоминают ее с теплом.

Steam

Max Payne

Max Payne разработана финской Remedy Entertainment — Rockstar же выступила издателем второй части серии, после чего перехватила разработку третьей. Однако сложно отрицать, что они серьезно повлияли друг на друга. Стильные перестрелки, трагические сюжеты и бесконечно черный юмор стали фактически визитными карточками Rockstar. Третья Max Payne разочаровала многих поклонников серии, т.к. авторы отказались от традиционного нуара в пользу более современного боевика, зато она отлично раскрыла самого Макса как интересного персонажа — раньше он был не более чем двухмерным стереотипом.

Steam

Manhunt

Rockstar обожает нарочито провокационные игры: она не стесняется ни жестокости, ни цинизма, ни политической некорректности. И Manhunt, пожалуй, была самым скандальным проектом студии. Стелс-экшен о съемках жестокого снафф-фильма, который награждал игрока за изощренные, садистские казни врагов, стал объектом огромного множества разбирательств. Manhunt обвиняли в том, что она учит детей убивать, ее пытались запретить, выставляли ей максимальный возрастной рейтинг, что, по меркам индустрии, было редкостью… Но сейчас об игре вспоминают скорее в историческом контексте. Сама по себе она была, мягко говоря, неидеальной, и продолжение даже близко не добилось той же популярности.

Steam

L.A. Noire

L.A. Noire — один из главных долгостроев, выпущенных Rockstar. На фоне портфолио компании игра Team Bondi выделялась как минимум тем, что она была не экшеном: L.A. Noire ощущалась как детектив в открытом мире. Игроку предстояло пройти карьерный путь по разным секциям полиции Лос-Анджелеса, от дорожной инспекции до отдела нравов. Каждое расследование, чаще всего, предполагало немного перестрелок, но больше внимания игра уделяла поиску улик и допросу свидетелей. Последние были главной фишкой L.A. Noire: разработчики применили революционную по тем временам технологию захвата движений, которая отлично передавала мимику актеров. Опять же, в плане механик игру было, за что критиковать, но детективный сюжет в духе голливудского нуара запомнился многим.

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Red Dead Redemption

Дилогия Red Dead Redemption прошла долгий путь от небольшого эксперимента Rockstar на тему вестернов до одной из самых высоко оцененных игр современности. Первая часть серии показала, что формула GTA работает и в непривычном сеттинге, а вторая отточила фирменный открытый мир студии практически до совершенства. Конечно, Red Dead Redemption II можно упрекнуть в некоторой архаичности механик, т.к. Rockstar не изобрела ничего радикально нового, но… Сюжет, персонажи и красоты фронтира так хороши, что мало кому захочется всерьез ругать игру.