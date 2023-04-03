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1 час назад

Ubisoft добавила в Trackmania весеннюю кампанию 2023 года

Игромания.ру

Компания Ubisoft выпустила для Trackmania бесплатную весеннюю кампанию 2023 года. Игрокам уже доступны 25 новых трасс для соревнований и 100 дополнительных медалей.

Ubisoft добавила в Trackmania весеннюю кампанию 2023 года
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Кроме того, разработчики добавили в Trackmania новый сезонный скин Prestige, который можно получить за прохождение кампании и Track Of The Day. А ещё игра получила некоторые улучшения, в числе которых обновлённый пользовательский интерфейс для создания клуба и более 150 новых блоков в редакторе.

В настоящее время Trackmania доступна только на PC, но совсем скоро ожидается релиз на консолях и в облачных сервисах — вместе с кроссплеем и кроссплатформенным прогрессом.

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