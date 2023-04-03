Игрокам начали возвращать деньги за The Last of Us на ПК

Отмечается, что вернуть средства за проект можно даже в том случае, если провести в нём больше двух часов. Обычно именно столько времени даёт Valve, чтобы ознакомиться с какой-либо игрой и в случае чего вернуть за неё деньги, но сейчас ситуация немного иная.