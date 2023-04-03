Создатели Katana Zero выпустили небольшое обновление для игры

Авторы пиксельного экшен-платформера Katana Zero выпустили небольшое обновление для игры, доступное эксклюзивно на PC и на английском языке.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Для его получения нужно сначала перейти в свойства игры в библиотеке Steam, затем выбрать раздел с бетами и наконец ввести notthedlcbro. Как отмечают игроки, шуточное обновление меняет диалоги и скины противников, а также избавляет Katana Zero от жестоких сцен.