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1 час назад

Создатели Katana Zero выпустили небольшое обновление для игры

Игромания.ру

Авторы пиксельного экшен-платформера Katana Zero выпустили небольшое обновление для игры, доступное эксклюзивно на PC и на английском языке.

Создатели Katana Zero выпустили небольшое обновление для игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Для его получения нужно сначала перейти в свойства игры в библиотеке Steam, затем выбрать раздел с бетами и наконец ввести notthedlcbro. Как отмечают игроки, шуточное обновление меняет диалоги и скины противников, а также избавляет Katana Zero от жестоких сцен.

Разработчики заверили, что работа над полноценным дополнением, которое было анонсировано почти четыре года назад, всё ещё ведётся. Кроме того, в течение ограниченного времени в Steam на издание Katana Zero с саундтреком действует скидка в 40%.

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