Создатели Katana Zero выпустили небольшое обновление для игры

Авторы пиксельного экшен-платформера Katana Zero выпустили небольшое обновление для игры, доступное эксклюзивно на PC и на английском языке.
Для его получения нужно сначала перейти в свойства игры в библиотеке Steam, затем выбрать раздел с бетами и наконец ввести notthedlcbro. Как отмечают игроки, шуточное обновление меняет диалоги и скины противников, а также избавляет Katana Zero от жестоких сцен.
Разработчики заверили, что работа над полноценным дополнением, которое было анонсировано почти четыре года назад, всё ещё ведётся. Кроме того, в течение ограниченного времени в Steam на издание Katana Zero с саундтреком действует скидка в 40%.