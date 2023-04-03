Эксперты назвали все проблемы The Last of Us на ПК

Ремейк The Last of Us добрался до ПК с огромным количеством проблем. Несмотря на то, что сама игра отличная, её техническое состояние на ПК получилось очень плачевным.
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Эксперты из Digital Foundry провели полный анализ ПК-версии проекта и рассказали о его основных болячках, а мы собрали из материала команды самое главное.
Какими проблемами страдает ПК-версия The Last of Us?
- Naughty Dog будто просто скопировала систему управления памятью из версии для PS5, не беря во внимание, что у ПК отдельные пулы оперативной и видеопамяти
- Случилось так, что у The Last of Us Part 2 более лучшие текстуры на PS4, чем у ремейка The Last of Us на ПК со средними настройками графики, но при этом на более мощном графическом процессоре
- В некоторых моментах на PS5 в режиме производительности освещение лучше, чем в разрешении 4K на ПК
- ПК-версия использует слишком много видеопамяти, но при этом качество графики явно этому не соответствует
- Много проблем с текстурами и их качеством
- Проблемы с нагрузкой на центральный процессор
- Время загрузки на ПК значительно уступает версии игры для PS5
- Проблемы с компиляцией шейдеров
- Множество мелких проблем: дождь, проходящий внутрь зданий, проваливание под текстуры, зависания, вылеты и другое
Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Sony Interactive Entertianment.