$76.45+0.1482.39-0.75

«Это было бы потрясающе»: фанаты надеются на ремейк Resident Evil 5

После успеха ремейка Resident Evil 2, Capcom поняла, как радовать фанатов и при этом очень хорошо зарабатывать. После его выхода последовал ремейк Resident Evil 3, а недавно вышла полностью обновлённая четвёртая часть франшизы.

«Это было бы потрясающе»: фанаты надеются на ремейк Resident Evil 5
© Чемпионат.com

После её выхода фанаты стали думать, будет ли Capcom делать ремейк Resident Evil 5, которая хоть и не такая устаревшая, как Resident Evil 4, но всё равно нуждается в ремейке.

В финале ремейка Resident Evil 4 нашли намёк на ремейк Resident Evil 5 в виде персонажа и места из игры. После этого фанаты ещё активнее стали надеяться, что Capcom обновит пятую часть франшизы. Официально авторы об этом не говорили.

Чемпионат.com

На Reddit люди стали обсуждать Resident Evil как франшизу и выразили надежду на ремейк пятой части. Аудитория бы с радостью посмотрела на обновлённую «пятёрку».

«Я бы хотел увидеть ремейк Resident Evil 5».

«Чёрт. Представьте, если они действительно переделают пятую часть».

«Ремейк Resident Evil 5 был бы просто потрясающим. Может быть, они могли бы лучше рассказать о Вескере».

Resident Evil 5 — пятая часть франшизы, вышедшая в 2009 году. Игра получила высокие оценки от критиков и тёплый приём аудитории.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий