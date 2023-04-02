В сюжетном режиме GTA 6 впервые появится кооперативный режим

Геймер утверждает, что изучил утекшие осенью 2022 года кадры альфа-версии игры, на которых продемонстрированы два игровых персонажа — Люсия и Джейсон. Он обратил внимание, что, когда тестировщик управлял Джейсоном, Люсия передвигалась по локации ночного клуба так, будто ей в это время управлял другой человек. Якобы такое перемещение не свойственно искусственному интеллекту, который управляет игровыми персонажами во время переключение на других в той же GTA 5.