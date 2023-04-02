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14 минут назад

В сюжетном режиме GTA 6 впервые появится кооперативный режим

Газета.Ru

В сюжетном режиме предстоящей игры Grand Theft Auto 6 может появиться кооперативный режим. К такому мнению пришел пользователь форума Reddit с ником dlovan666.

В сюжетном режиме GTA 6 впервые появится кооперативный режим
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Геймер утверждает, что изучил утекшие осенью 2022 года кадры альфа-версии игры, на которых продемонстрированы два игровых персонажа — Люсия и Джейсон. Он обратил внимание, что, когда тестировщик управлял Джейсоном, Люсия передвигалась по локации ночного клуба так, будто ей в это время управлял другой человек. Якобы такое перемещение не свойственно искусственному интеллекту, который управляет игровыми персонажами во время переключение на других в той же GTA 5.

Если предположения dlovan666 верны, геймеры впервые получат возможность проходить сюжетный режим в кооперативном режиме вместе с друзьями. Ранее такое было возможно только в онлайн-режиме, сюжет которого напрямую не связан с одиночной частью.

Ожидается, что релиз Grand Theft Auto 6 состоится в 2024 году. Вероятнее всего игра выйдет на ПК, консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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