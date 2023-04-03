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1 час назад

Epic Games начала отбирать игру Fallout у игроков из России и Белоруссии

Газета.Ruиещё 1

Магазин Epic Games Store (EGS) начал отбирать у игроков из России и Белоруссии игру Fallout, чья бесплатная раздача состоялась на платформе в конце 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал VGTimes.

Epic Games начала отбирать игру Fallout у игроков из России и Белоруссии
Фото: Interplay EntertainmentInterplay Entertainment

Известно, что некоторым владельцам игры, «забравшим» ее на раздаче, пришло письмо с уведомлением о возврате средств. Так как раздача была бесплатная, пользователям возвращают «0 руб.», после чего Fallout пропадает из библиотеки.

Некоторые комментаторы публикации подтвердили получение писем и пропажу игры со своих аккаунтов. Пока речь идет только о первой части франшизы Fallout, вышедшей в 1997 году — остальные части все еще доступны для игры. Накануне стало известно, что EGS так же отобрал у пользователей из России и Белоруссии Dishonored: Death of the Outsider и Kerbal Space Program. Предполагается, что проблема могла возникнуть ввиду того, что издатели этих игр — Bethesda и Private Division соответственно — ранее прекратили деятельность в вышеуказанных странах из-за конфликта на Украине.

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