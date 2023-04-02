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13 минут назад

Больше половины Half-Life: Alyx можно пройти без VR-шлема

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Мод HLA-NOVR-Script для игры Half-Life: Alyx получил обновление, благодаря которому нашумевший VR-экшен можно пройти до седьмой главы без гарнитуры виртуальной реальности. Апдейт убрал из игры все механики, которые использовались в VR.

Больше половины Half-Life: Alyx можно пройти без VR-шлема
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Автор мода также презентовал ролик, в котором показан геймплей Half-Life: Alyx без VR-очков. Сам мод можно скачать по этой ссылке.

Игровой процесс Half-Life: Alyx без VR-гарнитуры

Видео доступно на YouTube-канале GB_2. Права на видео принадлежат Valve.

В самом начале марта студия GamesVoice презентовала трейлер русской озвучки Half-Life: Alyx. Релиз перевода намечен на эту весну, но точную дату авторы назначат позже. Проект заказал команде частный спонсор в начале года. Большая часть персонажей уже записана.

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