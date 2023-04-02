Геймеры затравили озвучившую Аду Вонг актрису в ремейке Resident Evil 4

Озвучившая Аду Вонг в ремейке Resident Evil 4 и сыграла ее в фильме «Обитель зла: Раккун-Сити» актриса Лили Гао столкнулась с травлей в соцсетях со стороны фанатов. Об этом сообщает портал DTF.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Так, некоторые геймеры утверждают, что Гао испортила своим голосом и игрой персонажа, который не похож на оригинальную Аду Вонг из Resident Evil 4 2005 года. Журналисты же в свою очередь отметили, что Гао хорошо исполнила роль Ады Вонг и похвалили ее за выполненную работу.

Из-за оскорблений и угроз в адрес Гао в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), актриса удалила почти все свои публикации и закрыла комментарии.

Отмечается, что девушку поддержала другая половина поклонников серии Resident Evil, а также некоторые журналисты и блогеры, включая Suzi Hunter, которая ранее критиковала Гао за ее роль в ремейке.