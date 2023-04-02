Xbox Game Pass может вскоре лишиться Quantum Break

Microsoft пока не сообщала, какие игры добавит и уберёт из Xbox Game Pass в начале апреля, но уже стала известна одна из игр, которые покинут библиотеку сервиса.

Этой игрой станет научно-фантастический шутер Quantum Break, которым занималась Remedy. Точная дата, когда игру уберут из Xbox Game Pass, не называется — это произойдёт когда-то в скором времени.

Впрочем, изданием Quantum Break занимается Xbox Game Studios, а издаваемые компанией игры, как пишут журналисты, не покидают Game Pass. Так что возможно и то, что это просто ошибка. Поэтому ждём официального сообщения Microsoft. Но в любом случае пока что у обладателей подписки есть возможность пройти игру целиком.