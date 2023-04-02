Игру в жанре шутер Crab Champions начали продавать в Steam за 400 рублей

В цифровом магазине Steam состоялся выход в раннем доступе шутера Crab Champions, который вошел в топ-3 самых ожидаемых игр апреля. Об этом сообщает сетевое издание VGTimes.

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В игре под названием Crab Champions игрокам предстоит управлять крабом, который путешествует по экзотическим островам, сражается с врагами и собирает добычу. В текущей версии проекта реализованы все основные механики, 3 биома, 12 пушек, 85 модов для оружия, 34 мода для гранат, более 100 перков и свыше 50 достижений. По словам авторов, чтобы разблокировать весь контент, игрокам понадобится около 20 часов.

Игра Crab Champions пробудет в раннем доступе 1-2 года. За это время авторы обещают добавить большее количество биомов, врагов, оружия, модов, перков, косметических предметов, мелодий и прочего контента.