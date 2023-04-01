IGN опубликовал шесть минут игрового процесса Hyper Light Breaker

Пару недель назад студия Heart Machine, известная по Hyper Light Drifter, выпустила геймплейный трейлер своего нового проекта, приключенческого боевика Hyper Light Breaker. А теперь на канале IGN опубликована запись шести минут непосредственного прохождения игры.

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Новая игра во вселенной Hyper Light сохраняет преувеличенную футуристическую эстетику Drifter. Но теперь мы окажемся в трёхмерном мире, побываем в пяти разных биомах и освоимся с намного более сложной и глубокой боевой системой.