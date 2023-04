Sony летом проведёт большую презентацию PlayStation — Джефф Грабб

Известный инсайдер и журналист Джефф Грабб опубликовал список летних игровых презентаций. По его словам, Sony 8 июня проведёт большую презентацию PlayStation — до старта мероприятия Summer Game Fest. Какие игры покажет компания, он не озвучил. Но велика вероятность, что она готовит демонстрацию мультиплеерной игры по The Last of Us и сиквела Spider-Man.