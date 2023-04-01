Вместо ARK: Survival Evolved выпустят ARK: Survival Ascended

Студия Wildcard объявила, что в августе 2023 года закроет серверы выживалки ARK: Survival Evolved. Финальное контентное обновление выпустят в июне, приурочив его к восьмой годовщине игры. После этого игроки смогут продолжить свои приключения на собственных или неофициальных серверах, а также в одиночном режиме.

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На смену Survival Evolved придёт ремастер ARK: Survival Ascended, который создают на Unreal Engine 5. Игру выпустят на Xbox Series, PC и PlayStation 5 в конце августа. В неё будут включены основные карты и локации из дополнений, но часть из них добавится лишь со временем.Ремастер придётся покупать заново. Причём на Xbox Series и PC новая игра будет в течение года доступна только в наборе ARK Respawned Bundle, вместе с будущей ARK 2. Его оценили в 50 долларов. При этом покупатели получат доступ к месяцу закрытого тестирования ARK 2 в 2024 году. На PlayStation 5 ремастер ARK: Survival Ascended будет продаваться отдельно за 40 долларов.

По отдельности будут продаваться будущие расширения. Запланировано два набора: в Explorer’s Pass войдут Scorched Earth, Aberration и Extinction. А покупатели Genesis Pass получат дополнение Genesis в двух частях. Оба набора будут стоит по 20 долларов.