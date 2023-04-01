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2 часа назад

ARK 2 не выйдет в 2023 году

Игромания.ру

Студия Wildcard объявила о перемене в своих планах. ARK 2, сиквел известной выживалки, больше не собираются выпустить в 2023 году. Познакомиться с игрой мы сможем не ранее 2024 года. Более того: в этом году нам не обещают показывать игровой процесс, скриншоты или видео.

ARK 2 не выйдет в 2023 году
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики понимают, что эта новость разочарует игроков, но на этот шаг они пошли после тщательного рассмотрения и ради повышения качества проекта. Движок Unreal Engine 5, с которым работает студия, нов для неё, тем не менее создатели сиквела хотят использовать все его возможности по максимуму, создав невероятно масштабную игру.

ARK 2 создаётся для Xbox Series и PC. Игра будет доступна в Steam и магазине Microsoft Store, познакомиться с ней бесплатно смогут подписчики Xbox Game Pass.

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