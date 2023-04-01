$76.45+0.1482.39-0.75
25 минут назад

Electronic Arts ликвидировала в России юридическое лицо

Lenta.ruиещё 5

По данным единого реестра, Electronic Arts ликвидировала в России своё юридическое лицо. Согласно выписке EA, информация о прекращении её деятельности через ликвидацию внесена в реестр 31 марта этого года.

Разработчик игр FIFA и Need for Speed окончательно ушел из России
Фото: UnsplashUnsplash

Electronic Arts официально работала в России с 2007 года. В марте прошлого года компания приостановила продажи своих игр на территории РФ. А в ноябре 2022-го она окончательно закрыла свой офис в Москве.

Как россиянам покупать игры на PlayStation со скидкой

Electronic Arts известна как издатель популярных игровых серий Dragon Age, Mass Effect, The Sims и Need for Speed, а также цикла футбольных симуляторов FIFA.

Издание Insider Gaming опубликовало примерные даты выхода «Команды сезона» в FIFA 23 Ultimate Team. Как и всегда, её разделят на части и будут выпускать каждый вторник и пятницу начиная с 18 апреля. Источники отмечают, что планы EA Sports ещё могут измениться, поэтому даты могут оказаться не совсем точными.

Игры,ФИФА,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий