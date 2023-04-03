Представлена эротическая фигурка из игры Genshin Impact

Специализирующаяся на производстве коллекционных фигурок по мотивам популярных видеоигр компания Dragon & POP Studio анонсировала статуэтку в виде героини Genshin Impact Яэ Мико. Об этом сообщает издание VGTimes.

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Фигурка выполнена в масштабе один к четырем и имеет две варианта исполнения. Версия А представляет собой Яэ Мико в ее стандартном наряде из игры, версия В – в более откровенном наряде с чулками. Также версии отличаются предметами, которые держит героиня: в первом случае у нее в руке находится зонтик, а во втором – магический жезл. Версия А имеет высоту 55 см, а версия В – 50 см.

Обе фигурки поступят в продажу в третьем квартале 2023 года. Однако их уже можно предзаказать: версия А стоит примерно 42 тыс. руб., а версия В около 33 тыс. руб. Также можно заказать сразу две статуэтки за 64 тыс. руб.