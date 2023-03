Соник мёртв: вышло бесплатное приключение The Murder of Sonic the Hedgehog

Sega приготовила необычную первоапрельскую шутку для всех поклонников ёжика Соника. Компания заявила, что ознакомилась со всеми предложениями, замечаниями и отзывами игроков, и решила, что проще убить героя, чем удовлетворить все запросы.Неожиданно вышедшая игра The Murder of Sonic the Hedgehog именно этому и посвящена. В ней Эми Роуз устраивает тематическую вечеринку с расследованием убийства, и жертвой выбран Соник. Однако, когда собравшиеся начинают докапываться до сути дела, оказывается, что невинная игра может скрывать нечто более зловещее.