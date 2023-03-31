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Соник мёртв: вышло бесплатное приключение The Murder of Sonic the Hedgehog

Sega приготовила необычную первоапрельскую шутку для всех поклонников ёжика Соника. Компания заявила, что ознакомилась со всеми предложениями, замечаниями и отзывами игроков, и решила, что проще убить героя, чем удовлетворить все запросы.Неожиданно вышедшая игра The Murder of Sonic the Hedgehog именно этому и посвящена. В ней Эми Роуз устраивает тематическую вечеринку с расследованием убийства, и жертвой выбран Соник. Однако, когда собравшиеся начинают докапываться до сути дела, оказывается, что невинная игра может скрывать нечто более зловещее.

Соник мёртв: вышло бесплатное приключение The Murder of Sonic the Hedgehog
© Игромания.ру

Наш герой — новый работник Mirage Express, и нам предстоит встретиться и побеседовать с хорошо знакомыми и любимыми персонажами, чтобы понять, что случилось с Соником. Разработчики не гарантируют, что события первоапрельской игры станут каноном, но приключение нам обещают красочное и захватывающее.

The Murder of Sonic the Hedgehog уже доступна в Steam, причём совершенно бесплатно.

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