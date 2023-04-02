$76.45+0.1482.39-0.75
43 минуты назад

Фанаты The Last of Us выяснили возраст Тесс — спустя 10 лет после релиза игры

Чемпионат.comиещё 3

Одной из главных тайн первой The Last of Us оставался возраст Тесс — одной из важнейших героинь игры, вместе с которой Джоэл и взялся за опасное задание Фанаты предполагали, что женщине около 45 лет, однако доказательств этой теории у них не было.

Фанаты The Last of Us выяснили возраст Тесс
Фото: SONYSONY

28 марта ремейк The Last of Us вышел на ПК и с помощью модов геймеры наконец узнали дату и место рождения. Тесс родилась 26 февраля 1982 года в Рокфорде, штат Иллинойс. Таким образом на момент событий игры (2033 год) женщине 51 год — она всего на несколько лет младше Джоэла.

SONY

Таким образом, во вселенной The Last of Us стало на одну тайну меньше. Кто знает, что ещё смогут выяснить игроки вместе с модификациями. Разработчики тем временем в спешке исправляют технические ошибки порта на ПК: на следующей неделе выйдет ещё два больших патча.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий