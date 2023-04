Фанаты The Last of Us выяснили возраст Тесс

Одной из главных тайн первой The Last of Us оставался возраст Тесс — одной из важнейших героинь игры, вместе с которой Джоэл и взялся за опасное задание Фанаты предполагали, что женщине около 45 лет, однако доказательств этой теории у них не было.

Фото: SONY SONY

28 марта ремейк The Last of Us вышел на ПК и с помощью модов геймеры наконец узнали дату и место рождения. Тесс родилась 26 февраля 1982 года в Рокфорде, штат Иллинойс. Таким образом на момент событий игры (2033 год) женщине 51 год — она всего на несколько лет младше Джоэла.

SONY