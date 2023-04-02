10 плохих игр, которые стали отличными после патчей

ААА-индустрия приучила геймеров к разочарованиям: сейчас выпуск проектов в неготовом состоянии и их починки при помощи патчей, к сожалению, стала нормой. Но не каждая студия способна спасти провальную игру даже при большом желании. Портал Kotaku рассказал о 10 играх, которые были разочарованием на релизе, но преобразились позднее.

Фото: Steam Steam

Cyberpunk 2077

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Cyberpunk 2077, мягко говоря, не оправдала возложенных ожиданий. Релизная версия игры пребывала в настолько плохом состоянии, что издатель был вынужден предложить возврат средств всем желающим, а версию игры для PlayStation 4 вообще изъяли из продажи в PS Store. Мощные игровые ПК, конечно, показывали не такие печальные результаты, но игра все равно страдала от бесчисленного множества багов разной степени фатальности. Не говоря уже о том, что CD Projekt Red не сдержала многих обещаний.

Однако после того, как игра получила ряд объемных патчей и контентных обновлений, Cyberpunk 2077 наконец стала проектом, заслуживающим внимания. Когда количество ошибок значительно сократилось, игроки смогли разглядеть то, чем всегда славилась студия: отличный сюжет, хорошо прописанных персонажей и интересный мир. Кроме того, обновления привнесли в игру немало новых механик — от возможности покупать новые апартаменты до трансмогрификации снаряжения. Авторы даже отметили выход аниме Cyberpunk: Edgerunners бесплатным тематическим набором предметов.

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Destiny

Обе части Destiny прошли болезненно схожий путь разработки. На релизе и первая, и вторая часть были откровенно средненькими играми, однако их спасли великолепные платные дополнения. Оригинальная игра обрела второе дыхание после выхода The Taken King в 2015-м, тогда как вторая пережила два ренессанса: сначала Forsaken, затем The Witch Queen. Кто-то может сказать, что сиквел так и не раскрыл весь свой потенциал, потому что студия Bungie отказывается учиться на собственных ошибках, но нельзя не отдать разработчикам должное. Destiny однозначно изменилась в лучшую сторону.

Steam

Warframe

Warframe первое время тоже не поражала воображение: она была интересным, стильным экспериментом, но не более того. Однако процедурно-генерируемый экшен про космических ниндзя постепенно вырос в огромный проект, который уже не один год считается одним из лучших представителей своего жанра. Warframe получила большие открытые миры, огромный арсенал экипировки, проработанный лор вселенной и массу новых механик — в том числе возможность пилотировать космические корабли.

Steam

Halo: The Master Chief Collection

Идея выпустить всю (или почти всю) серию Halo в рамках одной большой коллекции казалась беспроигрышной, но релиз разочаровал многих поклонников франшизы. Сюжетные кампании всех частей работали как надо, однако многопользовательские режимы страдали от проблем с подключением и матчмейкингом. Кроме того, одиночные режимы периодически вылетали (даже на Xbox) и тоже подкидывали неприятные баги. Тем не менее, годы спустя The Master Chief Collection можно смело назвать лучшим способом пройти Halo. ПК-версия коллекции получила много графических опций, а некоторые игры обзавелись эксклюзивным контентом.

Steam

Final Fantasy XIV

История возрождения Final Fantasy XIV — наглядный пример того, что опытная, горящая своим делом команда разработчиков способна совершить невозможное. Первая версия проекта на релизе стала катастрофой для Square Enix: она была забагованной, скучной и слишком напирающей на гринд. Дорогая игра оказалась на грани гибели… Пока команда разработчиков под началом Наоки Есиды не решила взять на себя неподъемную задачу — переработать игру от начала до конца в сжатые сроки. И они смогли! FF XIV перезапустилась под заголовком A Realm Reborn: сейчас она заслуженно считается одной из лучших MMORPG современости.

Steam

The Elder Scrolls Online

Когда Bethesda Entertainment объявила о разработке ММО по мотивам The Elder Scrolls, поклонники франшизы встретили анонс восторгом — но в то же время скепсисом. И не зря: релизная версия игры показала, что механики серии не очень хорошо встраиваются в формат ММОRPG. Разработчикам потребовалось не одно расширение, чтобы исправить свои ошибки и привлечь разочарованных игроков назад. Сейчас The Elder Scrolls Online неплохо себя чувствует и до сих пор регулярно получает обновления.

Steam

GTA Online

GTA Online — один из главных источников дохода Rockstar, но так было не всегда. На релизе GTA V онлайн составляющая игры страдала от критического недостатка контента: многопользовательский режим предлагал всего пару заданий и тот же самый мир, в котором было толком нечем заняться. Но разработчики не забросили проект. Получив огромный объем патчей и обновлений, GTA Online стала единственной и неповторимой криминальной песочницей, способной затянуть на сотни часов.

Steam

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Многие геймеры знают Rainbow Six: Siege как одну из высших точек развития франшизы. Это глубокий, крайне реиграбельный тактический шутер, который поощряет игроков за импровизацию при помощи разрушаемого окружения… Но, опять же, игра стала лучшей версией себя далеко не сразу. Малый объем контента, проблемы с балансом, плохая оптимизация, разрывы подключения к серверам, баги — Siege собрала все возможные симптомы. Но следующие обновления, карты и новые операторы сместили акцент на аккуратное планирование и использование гаджетов, параллельно исправив технические недостатки игры. Конечно, сейчас Siege переживает не лучшие времена, но прогресс все равно на лицо.

No Man’s Sky

No Man’s Sky прошла долгий путь, тернистый от самого большого разочарования в истории игровой индустрии до настоящего образца трудолюбия разработчиков. Игра обещала процедурно генерируемую галактику, миллионы уникальных планет со своей флорой и фауной, космические полеты, битвы, крафтинг… Но релизная версия No Man’s Sky сдержала лишь часть этих обещаний. Проект долгое время был одной из самых заминусованных игр в Steam: авторам потребовался целый ряд огромных контентных патчей, чтобы привести No Man’s Sky в тот вид, в котором она должна была выйти изначально.

Steam

Vampire: The Masquerade — Bloodlines