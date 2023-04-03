Sony готовит совершенно новое игровое устройство

Компания Sony работает над новым устройством под брендом PlayStation. Об этом во время стрима заявил журналист Том Хендерсон.

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По словам Хендерсона, новинка выйдет раньше, чем консоль PlayStation 5 Pro. Однако он не стал раскрывать подробностей о неизвестном устройстве, пообещав поделиться большим количеством информации в будущем. Журналист сразу же отметил, что сказанное им не является первоапрельской шуткой.

Пользователи сети в свою очередь решили, что речь идет о портативной консоли Sony. Ранее компания предпринимала попытки конкурировать с Nintendo на рынке портативных консолей, выпустив в конце 2004 года успешную PlayStation Portable и провалившуюся PlayStation Vita в 2011 году. С учетом высокого спроса на Nintendo Switch и популярности Steam Deck, такие ожидания кажутся реалистичными.

Хендерсон также пообещал, что в скором времени раскроет новые сведения о PlayStation 5 Pro, которая, по слухам, выйдет в 2024 году.