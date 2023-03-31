Дополнение Royal Court для Crusader Kings 3 выйдет на консолях

Paradox Interactive объявила о скором выходе дополнения Royal Court для консольных версий Crusader Kings III. Оно появится на PlayStation 5 и Xbox Series уже 17 мая. Показали и анонсирующий трейлер.
В Royal Court честолюбивым правителям предлагается поразить всех роскошью своего тронного зала. Можно заказать скульптуры и картины от величайших мастеров, а также завоёвывать артефакты в битвах. В распоряжении игроков будет и переработанная система культуры, которая позволит выгодно использовать территории или получать бонусы к армии.
Игроки на PC отметили, что дополнение добавляет множество новых механик и позволяет создавать уникальные культуры народов. Жалобы касаются в основном цены, которую считают завышенной. В феврале игры Paradox Interactive подорожали в ряде стран.
Ранее авторы Crusader Kings III анонсировали расширение Tours and Tournaments, которое выйдет этой весной.