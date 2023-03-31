Nvidia запретила продажу видеокарт от неизвестных брендов в Китае

Отмечается, что эти производители уже давно работают на китайском рынке, однако не теперь их продукция начала появляться и на международных площадках, таких как Amazon или Newegg. Видеокарты подобных китайских брендов, как правило, стоят дешевле официальных моделей от известных производителей. Многие из этих видеоускорителей были в употреблении или являются восстановленными. Некоторые продавцы даже меняют маркировку чипов памяти или устанавливают мобильные видеокарты для ноутбуков на десктопные платы.