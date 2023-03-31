Разработка Final Fantasy 16 полностью завершена

Разработчики Final Fantasy 16 объявили в социальных сетях о том, что игра «ушла на золото», то есть в печать. Это значит, что печатаются диски с проектом, поэтому никаких переносов не будет.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Final Fantasy 16 — новая часть популярной франшизы, в которой игрокам предстоит отправиться в новое захватывающее приключение. В игре не будет открытого мира, но вместо него можно будет исследовать большие локации, связанные между собой.

Final Fantasy 16 была анонсирована в 2020 году во время большой State of Play от Sony.