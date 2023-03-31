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45 минут назад

Разработка Final Fantasy 16 полностью завершена

Чемпионат.comиещё 1

Разработчики Final Fantasy 16 объявили в социальных сетях о том, что игра «ушла на золото», то есть в печать. Это значит, что печатаются диски с проектом, поэтому никаких переносов не будет.

Разработка Final Fantasy 16 полностью завершена
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Final Fantasy 16 — новая часть популярной франшизы, в которой игрокам предстоит отправиться в новое захватывающее приключение. В игре не будет открытого мира, но вместо него можно будет исследовать большие локации, связанные между собой.

Final Fantasy 16 была анонсирована в 2020 году во время большой State of Play от Sony.

Релиз Final Fantasy 16 состоится 22 июня только для PS5. Игра будет эксклюзивом консоли Sony как минимум до конца зимы 2024 года. После истечения этого срока возможен релиз на другие платформы.

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