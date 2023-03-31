Российские разработчики видеоигр хотят выйти на рынок Китая без очереди

29 марта в АНО «Цифровая экономика» прошла стратегическая сессия, посвященная проблемам продвижения российского ПО за рубежом, в первую очередь в Китае. Участники российского рынка видеоигр определились с господдержкой, которая нужна для выхода на рынок КНР. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

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Так, российские разработчики видеоигр просят у государства поддержать создание новых крупных мультиплеерных проектов (ММО), помочь в сотрудничестве с китайскими компаниями по разработке видеоигр, а также выделить 50 особых лицензий в год для ускоренного выхода российских видеоигр на рынок Китая.

Последний пункт особенно важен из-за очереди на одобрение цензурным регулятором. Российские разработчики хотят пройти процедуру в обход общей очереди, ведь она «растянулась на три—пять лет вперёд». Как правило, Китай выдаёт 30–40 лицензий в год, однако регулятор не отчитывается о принципах отбора, а также может не выдать лицензию даже играм, которые предварительно одобрило, отмечает зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения АЮР Борис Едидин.