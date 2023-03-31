Создатели Bayonetta анонсировали «что-то особенное» 1 апреля

Вероятно, разработчики просто готовят просто что-то весёлое, но кто знает — быть может, даже шутка воплотится во что-то реальное. Как, например, было в случае аркадного шутера Sol Cresta, который «анонсировали» 1 апреля 2020 года.

Но год спустя, 1 апреля 2021-го, PlatinumGames всё же представила игру для PS4, Nintendo Switch и PC. Релиз состоялся в феврале 2022-го. Так что посмотрим, чем нас удивит студия на этот раз. Возможно, это снова будет что-то аркадное, и результат шутки будет зависеть от реакции аудитории