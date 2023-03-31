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37 минут назад

Фанат показал, как бы ремейк The Last of Us выглядел от первого лица

Чемпионат.com

Стоило The Last of Us выйти на ПК, как тут активизировались фанаты, пытающиеся сделать игру лучше и показывая её с различных интересных углов. Пользователь под ником Ceraphyte показал, как бы тайтл выглядел, будь он от первого лица.

Фанат показал, как бы ремейк The Last of Us выглядел от первого лица
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ниже можно увидеть, как бы выглядели персонажи игры и её различные события от первого лица. В некоторых сценах благодаря изменённой камере даже погружения больше. Не исключено, что в скором времени моддеры сделают модификацию, позволяющую таким образом полностью пройти проект.

CERAPHYTE
CERAPHYTE
CERAPHYTE
CERAPHYTE

Ремейк The Last of Us доступен на PS5 и ПК. Долгожданный выход экшена на компьютерах омрачился его ужасным техническим состоянием. Разработчики прикладывают все усилия, чтобы исправить проблемы и привести тайтл в нужный вид.

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