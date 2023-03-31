Фанат показал, как бы ремейк The Last of Us выглядел от первого лица

Стоило The Last of Us выйти на ПК, как тут активизировались фанаты, пытающиеся сделать игру лучше и показывая её с различных интересных углов. Пользователь под ником Ceraphyte показал, как бы тайтл выглядел, будь он от первого лица.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Ниже можно увидеть, как бы выглядели персонажи игры и её различные события от первого лица. В некоторых сценах благодаря изменённой камере даже погружения больше. Не исключено, что в скором времени моддеры сделают модификацию, позволяющую таким образом полностью пройти проект.

CERAPHYTE

CERAPHYTE

CERAPHYTE

CERAPHYTE