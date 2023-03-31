Кодзима обсудил напарников в играх на примере Metal Gear и Death Stranding

Знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима решил обсудить в своём Twitter систему компаньонов в играх на примере серии Metal Gear и Death Stranding.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По его словам, сделать реалистичных напарников-людей не так просто. Разработчикам приходится учитывать не только диалоги, но и синхронизацию с игроком, маршрутом и движением.

Поэтому на помощь очень часто приходят собаки — они умны, лояльны, ориентированы на действие, агрессивны и не используют человеческую речь или инструменты. В Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, к примеру, Кодзима представил напарника D-Dog.

Игрок, попадая в новый для него мир, постепенно знакомится с окружением, своими целями и прочими нюансами. Кодзима подчеркнул, что система компаньонов в данных условиях становится отличным инструментом поддержки. В пример он привёл радиосвязь, Metal Gear Mk. II и Эда из серии Metal Gear.

При этом систему радиосвязи Кодзима считает «своим лучшим изобретением» — её он придумал 36 лет назад. Представьте: игрок должен проникнуть на вражескую территорию, но вариант с «живым» напарником отпадает, так техническое исполнение имеет свои сложности. Поэтому Кодзима подумал о возможности обеспечить игрока поддержкой, используя только голос по радио. Вместе с этим механика позволяла рассказывать дополнительные истории — без изображений или активного действия.

Радиосвязь присутствует и в Death Stranding, но Кодзима объяснил, что в случае с этой игрой команда пыталась сделать что-то другое. Здесь напарником стал Бридж-Бэби или ББ — недоношенный младенец в специальном инкубаторе, который не разговаривает с игроком и не влияет на его действия. В начале игры персонаж воспринимается как проблемная часть экипировки, но по ходу прохождения ББ становится Лу и начинает вызывать к себе более тёплые чувства.