Башкирский геймер воссоздал часть Екатеринбурга в Minecraft

«Екатеринбург очень интересный город. Особенно меня заинтересовал район „Екатеринбург-Сити“, так как мне нравится вся эта тема с небоскребами и высотками. Строился район где-то месяц: начиная с подготовки рельефа и заканчивая последним блоком», — поделился молодой человек.