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22 минуты назад

Башкирский геймер воссоздал часть Екатеринбурга в Minecraft

Ura.Ru

Геймер из Стерлитамака (Башкортостан) Артем Леонтьев за месяц построил Екатеринбург в компьютерной игре Minecraft. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам автор проекта Артем Леонтьев.

Башкирский геймер воссоздал часть Екатеринбурга в Minecraft
Фото: Личная страница Артема Леонтьева в соцсети «ВКонтакте»Личная страница Артема Леонтьева в соцсети «ВКонтакте»

«Екатеринбург очень интересный город. Особенно меня заинтересовал район „Екатеринбург-Сити“, так как мне нравится вся эта тема с небоскребами и высотками. Строился район где-то месяц: начиная с подготовки рельефа и заканчивая последним блоком», — поделился молодой человек.

Как признался Артем, в Minecraft он играет уже девять лет, но строительством и созданием масштабных проектов занимается последние четыре года.

«Сейчас я планирую дальше строить свой родной город Стерлитамак и Уфу (да, я не являюсь жителем Екатеринбурга и Свердловской области). Сейчас хочу немного отдохнуть от масштабных построек и строить хрущевки, набережные, парки и частные дома в своем родном городе», — поделился планами геймер.

Игры,Артем Леонтьев,
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